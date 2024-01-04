В Челябинской области застряли шесть пассажирских составов

Не менее шести пассажирских поездов задерживаются на несколько часов на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Об этом днём в четверг сообщила пресс-служба железной дороги.

Согласно сообщению, поезд Адлер-Нижневартовск опаздывает уже на 9 часов, другие в интервале 2 - 6 часов. По сообщению, поезда задерживаются "по техническим причинам". Железная дорога уверяет, что в вагонах поддерживается "комфортный температурный режим". Под Челябинском сейчас примерно минус 15 градусов.

При этом пассажиры поезда Адлер-Нижневартовск рассказали челябинскому изданию 74.ru, что в вагонах отключили свет, нет питьевой воды и скоро может закончиться еда.

Впоследствии железная дорога сообщила о возобновлении движения поездов на участке.

По сообщению екатеринбургского издания E1.ru, в Свердловской области также 4 января сломался электропоезд "Финист". Он начал перевозить пассажиров совсем недавно, в РЖД его называют импортозамещённым аналогом эдектропоезда "Ласточка". Сообщается, что поезд сломался на пути из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Пассажиров в конце концов отвезли на резервном поезде, пишет It's My City.

Накануне 2,5 часа простоял в поле в Нижегородской области поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород. По сообщениям местных телеграм-каналов, в поезде на какое-то время отключили электричество и отопление - в 30-градусный мороз. Некоторым пассажирам, как утверждается, потребовалась медицинская помощь.