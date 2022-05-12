В Череповце в Вологодской области задержали двух подростков, которых подозревают в том, что они попытались бросить в окно военкомата коктейль Молотова. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов, передаёт Север.Реалии.

Обоим задержанным по 16 лет. По данным Германова, подростки бросили зажигательную жидкость в административное здание на улице Краснодонцев. Утвераждается, что нападавшие перепутали окно, поэтому бутылка попала в окно Россеестра, а не военкомата. Стекло не разбилось, жидкость потухла сама, никто не пострадал.

На подростков заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По этой статье подозреваемым грозит до 3 лет колонии.

После начала войны в Украине в нескольких регионах России сообщалось о поджогах военкоматов. Такие случаи отмечались в Москве, Воронеже, Мордовии, Свердловской и Ивановской областях и Подмосковье. В Нижневартовске из-за брошенной в военкомат бутылки с горючей жидкостью завели уголовное дело.

Русская служба Би-би-си отмечала, что её журналистам удалось найти только три случая пожаров в военкоматах за календарный год до начала войны.