В Черногории сорваны концерты "Ляпис Трубецкой" в поддержку Украины

В Черногории отменены концерты белорусской группы "Ляпис Трубецкой" в поддержку Украины, которые должны были состояться в городах Будва и Котор 14 и 15 февраля соответственно. Об этом сообщается в официальных аккаунтах коллектива в социальных сетях.

Причиной отмен названо "беспрецедентное политическое давление на концертные площадки, связанное с гражданской позицией группы. Все площадки, одна за другой, отказались проводить концерт".

В чём именно заключается "политическое давление" в заявлении группы не уточняется. Однако черногорское издание CDM сообщило, что за несколько часов до выступления в Будве перед клубом собралась толпа людей, скандировавшая "Сербы и русские - братья навеки".

На произошедшее отреагировало украинское посольство в Черногории. "Любое давление на владельцев клуба, где должно было состояться выступление, и на украинских гостей, а также публичное проявление агрессии и разжигания ненависти абсолютно недопустимы и должны быть категорически осуждены. Акция, которая произошла вечером 14 февраля перед зданием клуба, может быть расценена как прямая угроза украинским гостям Будвы. Призываем власти Черногории оперативно отреагировать на этот инцидент и сделать всё для обеспечения безопасности проживающих в Черногории украинцев".

Ранее концерт группы "Ляпис Трубецкой" также был отменён в столице Сербии Белграде. По данным СМИ, это могло быть связано с недовольством представителей националистического движения "Двери српске". "Фронтмен "Ляписа" Сергей Михалок известен как враг России и сторонник киевского майдана. Он написал песню "Воины света", которая стала гимном государственного переворота в Украине в 2014 году", - говорилось в сообщении движения.