В Черном море атакованы гражданские суда. Есть погибший и раненые

Российские войска атаковали гражданские суда под флагами Панамы, Сент-Китса и Невиса в акватории Черного моря, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По его словам, на одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом судне ранения получили трое членов экипажа.

"В настоящее время суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации безопасности", – написал Кипер в своем телеграм-канале.

Атаке также подверглись Сумская, Харьковская и Днепропетровская области Украины.

В Сумской области погибли два человека: 64-летний мужчина в Сумской общине в результате удара управляемыми авиационными бомбами и женщина в Дубовязовской общине после ракетного удара, там же пострадала 63-летняя женщина. 19-летняя девушка получила ранения в Белопольской общине, сообщили в полиции.

Российские военные также нанесли удар по Харькова и области. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе четверо детей. Удар наносился управляемыми авиабомбами. Повреждены 40 частных жилых домов и склад.

В Павлограде загорелись два частных жилых дома, погибли 8-летняя девочка, 49-летняя женщина госпитализирована, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. В Никопольском районе в результате атак повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль; в Синельниковском районе – спортшкола и не эксплуатируемое здание.

В Херсоне с беспилотника атаковали маршрутку в Корабельном районе, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, за ночь страну атаковали 90 российских беспилотников, из них 79 были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", – говорится в сообщении.