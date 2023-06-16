В Чикаго в возрасте 92 лет скончался военный аналитик Даниэль Эллсберг

Даниэль Эллсберг, один из самых известных в мире борцов за свободу прессы, умер в Чикаго в возрасте 92 лет от рака поджелудочной железы. Об этом сообщила его семья.

Он был военным аналитиком. В период холодной войны работал в корпорации RAND, которая занималась секретным стратегическим планированием для властей США.

В 1971 году Эллсберг передал журналистам секретный сборник "Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование", в дальнейшем известный как "Документы Пентагона". Их объем составлял семь тысяч страниц. Сведения, изложенные в этом исследовании раскрывали важные факты о войне Соединённых Штатов во Вьетнаме и послужили материалом для фильма Стивена Спилберга "Секретное досье".

После публикации "Документов Пентагона" власти США начали кампанию против Эллсберга и других возможных утечек. Это привело к Уотергейтскому скандалу и отставке 37-го президента США Ричарда Никсона.