В Чили на референдуме отвергли проект новой конституции

В Чили на референдуме около 62 процентов избирателей высказались против проекта новой конституции страны. Она должна была прийти на смену Основному закону, принятому ещё при диктатуре Аугусто Пиночета.

После массовых протестов в стране несколько лет назад чилийцы на референдуме выступили за разработку новой конституции. Однако проект, предложенный Конституционным совещанием, теперь отвергнут.

Проект, получивший поддержку недавно вступившего в должность левого президента Габриэля Борича и его кабинета, предусматривал, в частности, расширение социальных гарантий и уделял особое внимание защите прав женщин, меньшинств и других уязвимых категорий населения. По мнению сторонников проекта, речь шла об одном из самых прогрессивных проектов конституции в мире. В частности, он предусматривал гарантию прав коренных общин и национальных меньшинств (Чили провозглашалось "многонациональной страной"). Согласно проекту, женщины должны были составлять не менее 50 процентов всех госслужащих. Предполагалось также снижение возрастного порога для участия в президентских выборах с 35 до 30 лет, легализация абортов, ряд мер по борьбе с социальным неравенством.

Президент Борич заявил, что "голос народа должен быть услышан", и пообещал начать работу над новым проектом конституции, поскольку решение о необходимости её принятия остаётся в силе. Оппоненты Борича пообещали принять участие в разработке проекта.

Действующая конституция Чили была принята ещё в 1980 году, когда у власти находился генерал Аугусто Пиночет. Впоследствии в неё был внесён ряд изменений. Критики конституции считают, что в ней уделено недостаточное внимание защите прав человека.