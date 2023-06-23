В Чите экс-полицейский избежал колонии за избиение онкобольного

В Чите бывшего полицейского Александра Кукушкина приговорили к полутора годам ограничения свободы за избиение дворника с онкологическим заболеванием Алексея Селина. Об этом сообщает "Чита.Ру". В январе 2023 года тогда ещё сотрудник полиции сломал ему глазницу.

Это дело стояло на личном контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После избиения, которое произошло на глазах у ребёнка, и выдвижения обвинений по тяжкой статье о покушении на убийство, Кукушкина не отправили в СИЗО. В качестве меры пресечения ему назначили комендантский час.

Позже статью переквалифицировали умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Статья предусматривает до пяти лет колонии. В рамках приговора бывшему полицейскому нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 06:00 утра, выезжать без разрешения из Читы и менять место жительства без уведомления инспекции, в которой он должен будет отмечаться раз в месяц.

Бывший полицейский также не выплатил компенсацию на лечение перелома глазницы, деньги Селину на лечение и адвоката собирали жители дома. "У меня характер нудный и дотошный. Я пытался подсказать, где лучше убирать. Он воспринимал это как оскорбления. Но я хотел как лучше", — говорил в суде обвиняемый. По его словам, он избил дворника, потому что "думал, что он первым его ударит".

Селин рассказал, что полицейский избил его, потому что "относился к дворникам и уборщикам как к низшему сорту людей".

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