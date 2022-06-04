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В Чите на митинге против роста цен призвали к отставке Путина

В Чите 4 июня состоялся митинг против роста цен. Активисты предложили внести в проект резолюции пункт об отставке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент Сибирь.Реалии с места событий.

На митинге участники призывали власти обратить внимание на высокие цены и низкие зарплаты. Они потребовали ввести дополнительные пособия для всех граждан России, индексировать зарплаты и пенсии и демонополизировать рынок продовольственных товаров.

Проект резолюции вместе с внесёнными поправками был принят присутствующими единогласно. По словам активистов, следующий митинг пройдёт в начале июля, после повышения тарифов на ЖКХ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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