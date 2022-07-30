В Чите объявлен режим ЧС, затоплены сотни домов

В Чите из-за наводнения власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Затоплены пригородные дачные территории и несколько городских улиц. В Читинском районе вода затопила пять населенных пунктов и 15 дачных кооперативов, сообщила пресс-служба МЧС. Спасатели занимаются эвакуацией людей, сообщает Сибирь.Реалии.

По последним сообщениям, наводнение в Чите затопило 599 жилых и дачных домов, а также 1049 участков.

Накануне спасатели сообщили об эвакуации 132 жителей, в том числе 25 детей. Утром 30 июля жители запросили помощь в эвакуации еще из двух дачных кооперативов "Береговой" и "Островок". О пострадавших не сообщается.

Администрация городского округа ввела режим ЧС из-за паводка на реке Чита. В городе развернуты четыре пункта временного размещения людей. В Чите электроснабжение отключено в восьми затопленных дачных кооперативах и на нескольких улицах, чтобы не допустить электротравм.

Уровень воды на реке Читинка также поднялся до критической отметки. Сообщается, что вода перелилась через федеральную трассу "Амур". По опасному участку запрещено движение грузового и пассажирского транспорта.