В Чите прошёл пикет в поддержку шамана Александра Габышева

В Чите жители провели пикет в поддержку шамана Александра Габышева, находящегося на принудительном лечении в больнице Уссурийска. Об этом изданию "Чита.ру" рассказала активистка Марина Савватеева. Весной 2019 года Габышев из Якутска отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

Пикет прошел вечером 12 июля, накануне заседания суда, где будет рассмотрено заявление защиты об отмене решения о принудительном лечении шамана. В согласованной акции приняли участие 12 человек.

Они потребовали освобождения Габышева от незаконного помещения в психиатрическую больницу и осудили использование психиатрии в карательных целях. "Мы считаем, что шаман наказан за его свободомыслие и желание перемен", – сказала Савватеева.

Участники пикета подписали письмо Александру Габышеву, в котором выразили поддержку шаману и пожелали ему скорейшего освобождения.