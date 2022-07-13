В Чите прошёл пикет в поддержку шамана Александра Габышева

В Чите жители провели пикет в поддержку шамана Александра Габышева, находящегося на принудительном лечении в больнице Уссурийска. Об этом изданию "Чита.ру" рассказала активистка Марина Савватеева. Весной 2019 года Габышев из Якутска отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".
Пикет прошел вечером 12 июля, накануне заседания суда, где будет рассмотрено заявление защиты об отмене решения о принудительном лечении шамана. В согласованной акции приняли участие 12 человек.
Они потребовали освобождения Габышева от незаконного помещения в психиатрическую больницу и осудили использование психиатрии в карательных целях. "Мы считаем, что шаман наказан за его свободомыслие и желание перемен", – сказала Савватеева.
Участники пикета подписали письмо Александру Габышеву, в котором выразили поддержку шаману и пожелали ему скорейшего освобождения.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- В апреле Александра Габышева перевели в больницу в Уссурийске.
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