В Чите военного осудили на 1,5 года по обвинению в самоволке

Читинский гарнизонный суд приговорил ефрейтора Данила Фёдорова к 1,5 годам колонии по обвинению в уклонении от службы. К сроку добавили предудущее наказание военного по статье о "незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ". Приговор вынесли по совокупности дел, сообщил Второй восточный окружной военный суд.
Фёдорову также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. По версии следствия, военнослужащий 28 июня не явился в воинскую часть из больницы и вместо службы проводил время в Чите. 12 июля его задержали сотрудники ДПС и доставили в военную комендатуру. 15 июля Фёдоров снова вовремя не прибыл в воинскую часть. 8 августа его задержали другие военнослужащие.
8 ноября Приаргунский районный суд Забайкальского края вынес Фёдорову приговор по статье о "незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ". Подробности данного уголовного дела в отношении военного неизвестны.
- Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора запаса Аюше Аюшиева к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в торговле наркотиками.
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