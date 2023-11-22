В Чите военного осудили на 1,5 года по обвинению в самоволке

Читинский гарнизонный суд приговорил ефрейтора Данила Фёдорова к 1,5 годам колонии по обвинению в уклонении от службы. К сроку добавили предудущее наказание военного по статье о "незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ". Приговор вынесли по совокупности дел, сообщил Второй восточный окружной военный суд.

Фёдорову также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. По версии следствия, военнослужащий 28 июня не явился в воинскую часть из больницы и вместо службы проводил время в Чите. 12 июля его задержали сотрудники ДПС и доставили в военную комендатуру. 15 июля Фёдоров снова вовремя не прибыл в воинскую часть. 8 августа его задержали другие военнослужащие.

8 ноября Приаргунский районный суд Забайкальского края вынес Фёдорову приговор по статье о "незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ". Подробности данного уголовного дела в отношении военного неизвестны.