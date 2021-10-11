В Дагестане 15-летний школьник убил одноклассника ножом

В Дагестане в понедельник в одной из школ Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника во время драки. Пострадавший умер в больнице. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Уточняется, что драка между учениками произошла в помещении школы №51 Махачкалы. Следственный комитет также завёл уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и заместителя директора по воспитательной работе. На руководство частного охранного предприятия, обслуживающего школу, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Директор и завуч школы №51 уволены, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.

Телеканал "Дагестан" сообщил о том, что на их оператора, который снимал видео возле школы, где произошло ЧП, напали. По предварительным данным, это были ученики старших классов. "Сейчас наш оператор с многочисленными гематомами находится в больнице", – говорится в сообщении телеканала.

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