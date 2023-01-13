В Дагестане двести человек вышли на народный сход из-за отсутствия газа

Из-за отсутствия газа в домах жители Левашинского района Дагестана вышли на народный сход к зданию местной администрации. По словам участников акции, без возможности отапливать дома осталась половина района, сообщает Кавказ.Реалии.

Отсутствие подачи газа связано с наступлением в республике сильных морозов. "Нет давления в трубах. Газа не хватает, чтобы отапливать дома", – рассказал собеседник редакции. Вышедшие на сход местные жители обвинили в этой ситуации газоснабжающую организацию. В беседе с протестующими участвовали глава района, начальник газовой службы и начальник полиции.

В районной администрации корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали, что ситуация с газом начала улучшаться к двум часам дня. "Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился", - сообщил сотрудник администрации Феликс Абуталимов. Собравшиеся, по его словам, мирно разошлись.

Акция протеста прошла накануне также в пригороде Махачкалы Караман-2. Местные жители на некоторое время перекрыли федеральную трассу – они протестовали против отключений электричества, которого в их домах нет уже несколько дней, сообщает Кавказ.Реалии. Несколько человек, как утверждается, были задержаны.