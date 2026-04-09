В Дагестане и Чечне ввели ЧС федерального уровня

В Дагестане и Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с наводнениями, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.

Наводнения начались в результате сильных дождей, которые прошли в конце марта и начале апреля. Особенно сложная ситуация в Дагестане. Первые две волны паводка республика пережила 28 марта и 4 апреля, при этом вторая волна оказалась более разрушительной.

По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, еще более 6200 пострадали. Оползни и вышедшие из берегов реки разрушили сотни домов и дорог, проточная вода оказалась заражена, десятки тысяч людей остались без света. В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.

По прогнозам Росгидромета, 11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка. На день раньше объявлено штормовое предупреждение в Чечне и Ингушетии.

На фоне затоплений были арестованы бывший начальник и главный специалист управления ЖКХ по Махачкале. Им вменяют хищения средств на капитальный ремонт ливневой канализации – речь идет о заключенном в 2022 году контракте на сумму более 417 миллионов рублей. По версии следствия, чиновники и гендиректор подрядчика были в сговоре: они предоставляли ложные данные об объемах работ – сумма оплаченных, но фактически не выполненных составила примерно 40 миллионов рублей. Кировский райсуд отправил их в СИЗО на два месяца.