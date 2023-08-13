В Дагестане сотни людей перекрыли трассу на Махачкалу

В Дагестане сотни жителей посёлка Караман 2 перекрыли трассу, ведущую в Махачкалу. Протестующие требуют восстановить водоснабжение в квартирах, которого, как сообщает телеграм-канал RusNews, нет почти всё лето.

Отмечается, что на трассе образовалась большая пробка, полиция в течение дня безуспешно пыталась убедить собравшихся разойтись. На место конфликта выехало руководство УВД Махачкалы и чиновники местной администрации.

Накануне в Махачкале местные жители также перекрывали движение на улице Магомеда Гаджиева - из-за регулярных отключений света. Коммунальщики связывают происходящее с аномальными погодными условиями и необходимостью вводить технологические перерывы, чтобы избежать, в частности, нарушений в работе энергооборудования.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с массовым отключением электроэнергии в Дагестане. Следственное управление СК по Дагестану сообщило, что по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией возбуждено уголовное дело, передаёт "Интерфакс".