В Дагестане на берегу Каспийского моря вновь нашли мертвых тюленей

Туши мертвых тюленей вновь обнаружили в Махачкале в субботу. Восемь занесенных в Красную книгу животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа "Оазис", следует из сообщения администрации Ленинского района города.

Ранее в январе специалисты Каспийского природоохранного центра нашли на побережье в Дагестане более 50 туш тюленей, а месяцем ранее, в декабре 2022 года, стало известно о гибели более 2500 особей. Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев связал массовую гибель редких животных с птичьим гриппом.

В декабре в Росприроднадзоре заявили, что основная версия гибели тюленей – удушье из-за выброса природного газа. Тогда в тканях погибших особей нашли признаки кислородного голодания. Ту же причину власти приводили и в 2021 году, когда в республике погибли 170 каспийских нерп.