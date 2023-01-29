В Дагестане на берегу Каспийского моря вновь нашли мертвых тюленей

Туши мертвых тюленей вновь обнаружили в Махачкале в субботу. Восемь занесенных в Красную книгу животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа "Оазис", следует из сообщения администрации Ленинского района города.
Ранее в январе специалисты Каспийского природоохранного центра нашли на побережье в Дагестане более 50 туш тюленей, а месяцем ранее, в декабре 2022 года, стало известно о гибели более 2500 особей. Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев связал массовую гибель редких животных с птичьим гриппом.
В декабре в Росприроднадзоре заявили, что основная версия гибели тюленей – удушье из-за выброса природного газа. Тогда в тканях погибших особей нашли признаки кислородного голодания. Ту же причину власти приводили и в 2021 году, когда в республике погибли 170 каспийских нерп.
- Каспийская нерпа или каспийский тюлень – единственный вид морских млекопитающих в фауне Дагестана. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 год животное занесли в Красную книгу России.
- В марте 2022 года внимание на экологические проблемы Каспийского моря обратили в Совете Федерации России. Выступавший там врио главы Дагестана Сергей Меликов связал проблему с качеством жизни в республике. Он сообщил об "антисанитарных условиях", ведущих "к печальным для всего Каспия экологическим последствиям, которые ощутимы и в других регионах".
- Независимые экологи говорят об антропогенном воздействии на популяцию тюленей, прежде всего о сбросе в море неочищенных канализационных стоков, на который чиновники закрывают глаза, а также об участившихся военных учениях.
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