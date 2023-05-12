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В Дагестане при задержании убиты двое подозреваемых в нападении на таксиста

Russia, Dagestan, Makhachkala, police station / Россия, Дагестан, Махачкала, пост полиции, полиция

В Дагестане при попытке задержания убиты двое местных жителей, подозреваемых в нападении на таксиста. В пресс-службе республиканского МВД заявили, что погибшие планировали атаку на сотрудников правоохранительных органов.

По официальной версии, 11 мая 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска, угрожая оружием, попытались отобрать машину у таксиста. Полицейские считают, что подозреваемые были сторонниками "религиозно-экстремистского течения в исламе", — передаёт Кавказ.Реалии. Доказательств этому в сообщении не представлено.

Утверждается, что при убитых найдены две гранаты, два ножа и пистолет. Имена убитых не разглашаются.

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