В Дагестане при попытке задержания убиты двое местных жителей, подозреваемых в нападении на таксиста. В пресс-службе республиканского МВД заявили, что погибшие планировали атаку на сотрудников правоохранительных органов.

По официальной версии, 11 мая 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска, угрожая оружием, попытались отобрать машину у таксиста. Полицейские считают, что подозреваемые были сторонниками "религиозно-экстремистского течения в исламе", — передаёт Кавказ.Реалии. Доказательств этому в сообщении не представлено.

Утверждается, что при убитых найдены две гранаты, два ножа и пистолет. Имена убитых не разглашаются.