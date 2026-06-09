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В Дагестане произошло три взрыва на газопроводе

Telegram-канал администрации Кизилюртовского района Дагестана
Telegram-канал администрации Кизилюртовского района Дагестана

В Дагестане в Кизилюрте произошли три взрыва на магистральном газопроводе и газораспределительной станции "Метан", сообщают местные СМИ.

Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин сообщил о том, что пострадавших нет.

О причинах взрывов не сообщается.

Местные власти эвакуировали более 100 человек из близлежащих домов. Администрация Кизилюрта сообщила, что пожар произошел на участке газопровода между Гельбахом и Бавтугаем.

На месте работают экстренные службы. Подачу газа прекратили, в настоящее время догорают остатки газа в трубе, добавили в администрации.

Спустя несколько часов пожар потушили, сообщил "Интерфакс".

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