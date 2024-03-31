В Дагестане спецназом задержаны трое предполагаемых террористов

Три вооружённых человека были задержаны утром в воскресенье в ходе операции спецслужб в Дагестане. Как утверждает Национальный антитеррористический комитет, они планировали теракты. У задержанных найдены оружие, боеприпасы и самодельные бомбы.

Около 05:30 утра по местному времени в городе Каспийске и в двух районах столицы Дагестана Махачкалы был введён режим контртеррористической операции. Попавшие под операцию районы были оцеплены, их жителям пришлось столкнуться с ограничениями.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что в нескольких квартирах в Каспийске и Махачкале спецназ заблокировал предполагаемых террористов. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Около полудня режим контртеррористической операции в обоих городах был отменён.

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