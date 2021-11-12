В Дагестане убили имама сельской мечети из-за земельного спора

В Дагестане в селе Аметеркмахи, что в 120 километрах от Махачкалы, местный житель застрелил имама мечети Абида Магомедова и ранил его сына и племянника. Об этом сообщает ТАСС,

Сообщается, что стрельба произошла на бытовой почве. Причиной мог быть земельный спор между односельчанами. Нападавший был убит одним из раненых родственников имама, который успел броситься на него и нанести удар ножом в шею.

На месте нашли два пистолета и автомат. Согласно информации телеграм-канала Mash, нападавший – 62-летний пенсионер Асадулла Рахманов.

В республиканском МВД эту информацию подтвердили журналистам Кавказ.Реалии, но отметили, что дело подведомственно Следственному комитету России по Дагестану, поэтому комментировать его не могут. Пресс-служба Следственного комитета не ответила на звонки.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в подготовке убийства жителей Махачкалы: 60-летнего Омаргаджи Джамалудинова и его 29-летнего сына Ахмеда Джамалудинова, который является помощником прокурора Махачкалы. По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемые из-за спора с Джамалудиновым по поводу земельного участка сговорились совершить убийство.