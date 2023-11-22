В Дагестане уже обжаловали 44 ареста по делу о беспорядках в аэропорту

В Верховный суд Дагестана поступили жалобы на 44 решения об аресте по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает "Медиазона".

В пресс-службе суда изданию заявили, что 40 решений об аресте оставили без изменений, еще 4 рассматриваются.

По подсчетам "Медиазоны", Советский районный суд Махачкалы рассмотрел уже 91 ходатайство об аресте, которые могут быть связаны с уголовным делом о массовых беспорядках. На данный момент журналистам не удалось подтвердить, что все аресты связаны именно с этим делом.

Ранее издание выяснило, что за три недели после погрома в аэропорту Махачкалы в суды Дагестана поступили административные дела на более чем 400 человек. Среди статьей, по которым были составлены проколы: нарушение порядка проведения акций, мелкое хулиганство, нарушение требований досмотра в аэропорту, неповиновение полиции.