В Дагестане уже обжаловали 44 ареста по делу о беспорядках в аэропорту

В Верховный суд Дагестана поступили жалобы на 44 решения об аресте по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает "Медиазона".
В пресс-службе суда изданию заявили, что 40 решений об аресте оставили без изменений, еще 4 рассматриваются.
По подсчетам "Медиазоны", Советский районный суд Махачкалы рассмотрел уже 91 ходатайство об аресте, которые могут быть связаны с уголовным делом о массовых беспорядках. На данный момент журналистам не удалось подтвердить, что все аресты связаны именно с этим делом.
Ранее издание выяснило, что за три недели после погрома в аэропорту Махачкалы в суды Дагестана поступили административные дела на более чем 400 человек. Среди статьей, по которым были составлены проколы: нарушение порядка проведения акций, мелкое хулиганство, нарушение требований досмотра в аэропорту, неповиновение полиции.
- Вечером 29 октября от нескольких сот до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Они выступали против Израиля и требовали изгнать евреев из Дагестана. Участники акции снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта. Во время беспорядков пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы. Пострадали девять сотрудников полиции.
- Президент России Владимир Путин заявил, что антисемитские беспорядки в Махачкале были "во многом инспирированы с территории Украины через агентуру стран Запада".
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