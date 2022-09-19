В Дагестане военного уволили за отказ воевать в Украине

Гарнизонный военный суд Махачкалы признал законным увольнение военнослужащего Каспийской флотилии Фирудина Гаджибекова, который был отправлен в отставку за отказ воевать в Украине. Начальство сочло отказ Гаджибекова грубым дисциплинарным проступком. До этого Гаджибеков служил по контракту более десяти лет, в том числе командиром взвода.
Как сообщает Кавказ.Реалии, 4 мая командир сводного батальона, где служил Гаджибеков, на общем построении довёл до военнослужащих устное распоряжение о необходимости отправки в Украину "для выполнения специальных задач". Военный отказался ехать в командировку, так как командир не предоставил ему письменное боевое распоряжение. Он вернулся в дислокацию части, где ему предоставили приказ об увольнении. Гаджибеков пытался оспорить увольнение в суде, но не добился успеха.
- С начала войны в Украине в Махачкалинский гарнизонный военный суд поступило 15 уголовных дел по обвинению в самовольном оставлении части – за весь 2021 год в суд поступило только девять таких дел. В приговорах военнослужащие, как правило, ссылаются на бытовые причины оставления службы; официального указания на то, что это связано с войной в Украине, нет.
- По сообщениям СМИ, на уроженцев Дагестана, подписавших контракт в довоенное время и сейчас отказывающихся от участия в боевых действиях, оказывают давление: их сажают на гауптвахту, ставят в документы печати "склонен к предательству, лжи и обману", лишают единовременных выплат. Издание "Вёрстка" рассказало истории нескольких контрактников из Дагестана, которые попытались вернуться домой.
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