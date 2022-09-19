В Дагестане военного уволили за отказ воевать в Украине

Гарнизонный военный суд Махачкалы признал законным увольнение военнослужащего Каспийской флотилии Фирудина Гаджибекова, который был отправлен в отставку за отказ воевать в Украине. Начальство сочло отказ Гаджибекова грубым дисциплинарным проступком. До этого Гаджибеков служил по контракту более десяти лет, в том числе командиром взвода.

Как сообщает Кавказ.Реалии, 4 мая командир сводного батальона, где служил Гаджибеков, на общем построении довёл до военнослужащих устное распоряжение о необходимости отправки в Украину "для выполнения специальных задач". Военный отказался ехать в командировку, так как командир не предоставил ему письменное боевое распоряжение. Он вернулся в дислокацию части, где ему предоставили приказ об увольнении. Гаджибеков пытался оспорить увольнение в суде, но не добился успеха.