В Дагестане запретили публиковать снимки последствий атак дронов

Жителям Дагестана запретили публиковать в интернете фотографии с мостами, системами противовоздушной обороны и последствиями атак украинских беспилотников. Подобный запрет ранее уже ввели в нескольких регионах России.

Указ уже подписал глава республики Сергей Меликов, сообщает государственное агентство "РИА Дагестан". Новые меры власти объясняют обеспечением безопасности.

Помимо последствий атаки дронов, местным жителям и СМИ теперь нельзя сообщать и о типе беспилотников, месте их запуска, падения и траектории полета. Также нельзя раскрывать местоположение объектов Минобороны, энергообъектов и промышленных предприятий. Запрет не касается самих чиновников.