В Дании арестовано российское научное судно "Академик Иоффе"

В Дании на рейде порта Скаген арестовано российское научное судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН. Оно только что вернулось из научной экспедиции.

Об аресте сообщило министерство иностранных дел России. По сведениям МИД, инцидент произошёл 1 ноября. Корабль арестован в рамках иска, связанного с его предыдущей работой, говорится на сайте министерства.

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В сообщении МИД не сказано, задержан ли экипаж корабля и какой иск стал причиной ареста. Институт океанологии инцидент пока что не комментировал. 2 ноября Балтийский федеральный университет в Калининграде отчитался о завершении научной экспедиции на "Иоффе", которая продолжалась 45 суток.

Учёные исследовали глубоководные проходы антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана, передаёт издание "Русский Запад".