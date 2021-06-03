В Дании приняли закон об отправке беженцев в третьи страны

Датский парламент утвердил закон, согласно которому беженцы после подачи заявления о предоставлении убежища должны быть направлены в центр приёма за пределами Евросоюза.

Пребывание в центре третьей страны, согласно документу, допускается на период рассмотрения заявления. Финансированием пребывания потенциальных беженцев будет заниматься Копенгаген. В случае отказа заявителю придётся покинуть третью страну.

Агентство AFP сообщает, что переговоры о создании миграционных центров Дания ведёт с Эфиопией, Египтом и Руандой.

В 2015 году в Европу хлынули беженцы – в том числе из-за войны в Сирии. Тогда за несколько месяцев в страны ЕС прибыли, по приблизительным оценкам, не менее полутора миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Сотни тысяч людей попали в Италию и Грецию. Их должны были направить в разные страны Евросоюза по программе распределения беженцев. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия отказались принять мигрантов, чем вызвали критику Брюсселя.

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