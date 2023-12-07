В Дании принят закон, запрещающий сжигать религиозные тексты

Парламент Дании запретил "ненадлежащее обращение" с религиозными текстами. Тем, кто проигнорирует новый закон, будет грозить либо штраф, либо тюремное заключение на срок до двух лет.

Принятие закона сопровождалось острыми дебатами в датском парламенте. Мнения законодателей разделились: 94 "за", 77 "против" (в датском парламенте 179 мест).

Сторонники нового закона говорили, что несколько политических акций, на которых сжигали Коран перед посольствами мусульманских стран, осложнили отношения Дании с мусульманским миром и повысили опасность терактов в стране.

По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября этого года в Дании было зафиксировано 483 случая сожжения книг или флагов, сообщает Би-би-си.

21 сентября более 500 датских художников и интеллектуалов, в том числе писатели, карикатуристы, актеры, режиссеры и журналисты, подписали петицию с требованием отзыва законопроекта, который они рассматривали как "покушение на искусство, политическое самовыражение и свободу печати", а также на "свободное и демократическое общество".

Коалиционное правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Метте Фредериксен заявляет, что критику религии никто не запрещал, и она, как и раньше, останется законной.