В Дании тысячи людей вышли на акцию в поддержку Гренландии

В субботу в Дании тысячи людей вышли на протесты против притязаний США на Гренландию. В Копенгагене протестующие собрались перед зданием городской ратуши, после чего направились к посольству США.
Как пишет агентство Reuters, участники акции скандировали "Гренландия не продается" и держали транспаранты с надписями "Руки прочь от Гренландии", "Солидарность!", а также флаги острова.
Акции проходят на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые выступают против американского контроля над Гренландией.
В Копенгагене находится делегация США, которая прибыла в страну для встречи с лидерами Дании и Гренландии. Глава делегации, сенатор Крис Кунс, заявил на пресс-конференции, что США уважают Данию и НАТО "за все, что мы сделали вместе". "Я надеюсь, что народ Датского королевства не откажется от своей веры в американский народ", – сказал Кунс.
- Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.
- Гренландия – крупнейший остров в мире, но с населением всего 57 тысяч человек. Территория не является независимым членом НАТО, но находится под защитой Дании, состоящей в западном альянсе.