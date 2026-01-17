Ссылки для упрощенного доступа

В Дании тысячи людей вышли на акцию в поддержку Гренландии

Протесты в Копенгагене, Дания, 17 января 2026 года
Протесты в Копенгагене, Дания, 17 января 2026 года
В субботу в Дании тысячи людей вышли на протесты против притязаний США на Гренландию. В Копенгагене протестующие собрались перед зданием городской ратуши, после чего направились к посольству США.

Как пишет агентство Reuters, участники акции скандировали "Гренландия не продается" и держали транспаранты с надписями "Руки прочь от Гренландии", "Солидарность!", а также флаги острова.

Акции проходят на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые выступают против американского контроля над Гренландией.

В Копенгагене находится делегация США, которая прибыла в страну для встречи с лидерами Дании и Гренландии. Глава делегации, сенатор Крис Кунс, заявил на пресс-конференции, что США уважают Данию и НАТО "за все, что мы сделали вместе". "Я надеюсь, что народ Датского королевства не откажется от своей веры в американский народ", – сказал Кунс.

  • Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.
  • Гренландия – крупнейший остров в мире, но с населением всего 57 тысяч человек. Территория не является независимым членом НАТО, но находится под защитой Дании, состоящей в западном альянсе.
