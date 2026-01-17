В Дании тысячи людей вышли на акцию в поддержку Гренландии

В субботу в Дании тысячи людей вышли на протесты против притязаний США на Гренландию. В Копенгагене протестующие собрались перед зданием городской ратуши, после чего направились к посольству США.

Как пишет агентство Reuters, участники акции скандировали "Гренландия не продается" и держали транспаранты с надписями "Руки прочь от Гренландии", "Солидарность!", а также флаги острова.

Акции проходят на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые выступают против американского контроля над Гренландией.

В Копенгагене находится делегация США, которая прибыла в страну для встречи с лидерами Дании и Гренландии. Глава делегации, сенатор Крис Кунс, заявил на пресс-конференции, что США уважают Данию и НАТО "за все, что мы сделали вместе". "Я надеюсь, что народ Датского королевства не откажется от своей веры в американский народ", – сказал Кунс.