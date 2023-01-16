В Давосе открылся экономический форум. Представителей России там нет

В числе участников Всемирного экономического форума в Давосе, который открылся 16 января, в нынешнем году нет ни одного представителя России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на список участников форума.

"Война в Украине и остракизм, которому подвергли Россию на Западе, полностью воспрепятствовали участию олигархов" - говорится в сообщении.

Не будет на форуме и ни одного бизнесмена из Китая - на фоне бушующей в этой стране эпидемии COVID-19 и падения рынков. При этом на форуме выступит вице-премьер КНР Лю Хэ.

При этом в форуме ожидается участие 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Особенно увеличилось число представителей стран Персидского залива и Индии. Самое большое число миллиардеров традиционно приехало из Соединённых Штатов, страны ЕС будут представлять только 18 миллиардеров, а Британию - только сталелитейный гигант Лакшми Миттал и его дети.

Представителей России не было уже на первом после начала пандемии COVID-19 очном форуме в Давосе в мае прошлого года. Их отсутствие было связано с войной в Украине.

Начиная с 1990-х годов, участие в давосском форуме было, с одной стороны, знаком престижа для российских бизнесменов, с другой - имело политическое значение. Известно, что в Давосе, в частности, велись дискуссии перед президентскими выборами 1996 года. Именно в Давосе в январе 2000 года российской делегации задали вопрос "Кто такой мистер Путин?" Российские бизнесмены посещали форум до начала пандемии.

Помимо экономики, в Давосе будут обсуждаться - при участии лидеров ряда стран - и политические вопросы, в том числе война в Украине и противодействие дезинформации.