В Дербенте военкомат потребовал от всех местных мужчин срочно явиться

В дагестанском городе Дербент всех местных жителей мужского пола призывают срочно явиться в военный комиссариат – при себе требуют иметь паспорт и военный билет. По улицам города ездит автомобиль МЧС, транслирующий по громкой связи соответствующее обращение.

"Если есть военный билет, нужно явиться в военкомат. Если [человек] нам нужен – оставим, если нет – отпускаем", – сообщила Кавказ.Реалии дежурная в межрайонном комиссариате Дербента.

Видеозапись призыва прийти в военкомат опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости".

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определённого законом возраста и так далее.

Дагестан был одним из тех регионов России, где прошли массовые акции протеста против мобилизации. В столице республики Махачкале они прошли 25 и 26 сентября. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние. В отношении более 30 человек возбуждены уголовные дела.