В Детройте убита глава попечительского совета синагоги

В Детройте (штат Мичиган) убита Саманта Уолл, глава попечительского совета синагоги имени Исаака Агри, расположенной в центре города. В субботу её тело со следами многочисленных ножевых ранений было обнаружено рядом с её домом.

По данным полиции Детройта, по всей видимости, Уолл была убита в доме. На это указывает кровавый след. Мотив убийства и личности совершившего или совершивших его неизвестны, полиция ведёт расследование. Пока нет указаний на то, что убийство связано с нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, нападением ХАМАС на Израиль и ответными ударами Израиля по сектору Газа.

Уолл было 40 лет. Как следует из заявлений местных политиков, она не только была религиозным лидером, но и активно участвовала в общественной жизни. В частности, она участвовала в избирательных кампаниях и была советником ряда политиков-демократов, в том числе члена Палаты представителей от Демократической партии, представляющей Детройт, Элиссы Слоткин. Мэр Детройта Майк Даггэн заявил, что он потрясен смертью "одного из молодых лидеров Детройта". В частности, отмечается, что она вела работу по налаживанию взаимопонимания между еврейской и мусульманской общинами города.

Синагога была основана в 1921 году. Сейчас, как сообщается, это единственная синагога в городской черте Детройта.