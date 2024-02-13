В Днепре в ходе атаки дронов повреждена электростанция

Российская армия в ночь на 13 февраля атаковала беспилотниками и баллистическими ракетами украинский город Днепр. По данным Воздушных сил ВСУ, удар был нанесён как минимум двумя ракетами и четырьмя группами дронов, которые двигались с юга, востока и севера.

Мэр Днепра Борис Филатов написал в фейсбуке, что атака была направлена на гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает телеграм-канал "Днепр Инфо", в результате обстрела серьёзно повреждено оборудование электростанция компании ДТЕК Енерго. Она остановила работу. По предварительной информации, люди не пострадали.

Из-за отключения ТЭС часть города осталась без электричества. Коммунальное предприятие "Днепроводоканал" предупредило о прекращении водоснабжения десятков домов в результате остановки насосной станции в жилом массиве "Левобережный-3".

Вооруженные силы Украины объявили, что в ходе отражения очередного налета были сбиты 16 из 23 запущенных российской армией беспилотников в границах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Сообщений о жертвах и пострадавших от налёта, как и более подробной информации о том, куда попали семь не сбитых дронов, пока нет.

Российские власти сообщения об ударах по Днепру не комментировали.