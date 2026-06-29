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В Днепре в результате атаки погибли четыре человека, еще 10 ранены

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47 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Днем 29 июня российские войска нанесли удар по частному предприятию в Днепре, погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, ранения получили 10 человек. Ранее он писал, что среди пострадавших 22-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии.

Другие подробности атаки не приводятся.

За прошедшие сутки российские военные, по данным властей, более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. В Никопольском районе повреждены частные дома, в Каменском районе – административное здание и инфраструктура.

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