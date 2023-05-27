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В Днепре завершился разбор завалов больницы. Два человека погибли

Больница в Днепре, 26 мая 2023 года

В Днепре завершился разбор завалов больницы, которая попала под российский ракетный обстрел 26 мая. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.

По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате удара погибли два человека. 32 получили ранения, 13 из них были госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки повреждены более 30 многоэтажных домов и более 20 частных.

В области объявлен траур по погибшим.

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