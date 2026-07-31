В Днепропетровской области при российском ударе погибли два человека

Российские военные в ночь на 31 июля атаковали Украину 255 ударными дронами, из них украинские военные сбили 195, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Независимых данных нет.

Днепропетровская область

В Никопольском районе в результате российской атаки погибли два человека, еще трое пострадали. По словам главы областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи, повреждены предприятие и автомобили. В Днепровском районе повреждены лицей, административное здание, предприятие пищевой промышленности, сельсовет и магазины, в Павлоградском районе – частные жилые дома.

Харьковская область

Российские военные также атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, пока информация о пострадавших не поступала. В результате удара загорелся грузовой автомобиль.

Черниговская область

В селе Машево Семеновского района пострадала 65-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Одесская область

В Минобороны России ночные удары пока не комментировали. Вечером 30 июля военное ведомство заявило, что были нанесены удары по порту Одессы, а также по сухогрузу, якобы перевозившему грузы военного назначения, в море южнее Одессы. Украинские военные пока не комментировали сообщение об ударе по судну.