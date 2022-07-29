В "ДНР" заявили о гибели 40 пленных при ударе по колонии в Еленовке

Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 40 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.

Сообщение представителя сепаратистов активно цитируют российские агентства, однако других источников информации они не приводят. Украинские военные пока не комментировали это утверждение. Независимого подтверждения факта обстрела колонии и гибели пленных также пока нет.

В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.

По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.

Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева погибли не менее 4-х жителей города, есть пострадавшие. Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.

Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.