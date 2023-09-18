В Донецке горело здание администрации "ДНР"

В оккупированном российскими войсками Донецке, по сообщениям, в результате обстрела возник пожар в здании администрации назначенного Россией главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Фото дымящегося здания публикуют телеграм-каналы.

Назначенный Россией глава городской администрации Алексей Кулемзин заявил, что центр города был обстрелян из РСЗО. Украинские военные утверждения не комментировали. Российский канал WarGonzo утверждает, что один из снарядов попал в крышу здания администрации.

Пушилин заявил, что погибших и пострадавших в здании администрации нет.