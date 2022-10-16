Утром 16 октября в Донецке обстреляли здание городской администрации. По утверждению властей так называемой "ДНР", здание подверглось обстрелу с украинской стороны из установок HIMARS.
По предварительным данным, пострадали два мирных жителя, они отправлены в больницу. Информации о погибших пока нет.
Украинская сторона пока не комментировала информацию об обстреле.
Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.
- Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
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