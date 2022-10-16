Утром 16 октября в Донецке обстреляли здание городской администрации. По утверждению властей так называемой "ДНР", здание подверглось обстрелу с украинской стороны из установок HIMARS.

По предварительным данным, пострадали два мирных жителя, они отправлены в больницу. Информации о погибших пока нет.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об обстреле.

Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.