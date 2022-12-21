В Донецке в результате обстрела кафе ранен Дмитрий Рогозин

В среду вечером в Донецке попало под обстрел кафе "Шеш-Беш", в котором в этот момент отмечал свой день рождения бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщают издание Baza и телеграм-канал "Типичный Донецк".

По данным РИА Новости, Рогозин был ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Агентство RUPTLY опубликовало кадры последствий взрыва, на которых виден как минимум один погибший.

По непроверенной пока информации, скончался охранник председателя правительства так называемой "Донецкой народной республики" Виталия Хоценко, а сам Хоценко пострадал. Baza сообщает о минимум пяти пострадавших в результате обстрела.