В Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы Украины

В боевых действиях на территории Донецкой области погиб заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Александр Шаповал. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Украина молодая" Валентина Самченко. Танцор служил в вооружённых силах и был гранатомётчиком.

Журналистка уточнила, что Шаповал погиб 12 сентября в бою под Майорском. Информацию о гибели также подтвердила прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь. "Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… Потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным." - написала балерина на своей странице в инстаграм.

Ранее в командовании Вооружённых сил Украины отмечали, что российские войска сейчас продолжают концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области и удержании ранее занятых территорий на востоке и юге Украины.

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. За более чем пол года с начала вторжения Россия оккупировала части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.