В Донецкой области при обстреле ракетами С-300 ранены 10 человек

В ночь на четверг российские военные атаковали Донецкую область Украины шестью зенитными управляемыми ракетами С-300. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них четыре ребенка. Еще пять человек ищут под завалами, написал он в телеграм-канале, опубликовав фото.

В Покровске, по предварительным данным, повреждены многоквартирный дом, девять частных домов, отдел полиции, автомобили и гаражи. Среди пострадавших – шестимесячный младенец.

В Новогродовке, по словам главы МВД Украины, также было попадание в многоэтажное здание, ранен 13-летний подросток. В Мирнограде повреждено здание отдела полиции.

Минобороны России не комментировало сообщения о ракетном обстреле Донецкой области.

По сообщению командования Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины 20 ударными беспилотниками типа "Шахед". Четырнадцать из них были уничтожены, утверждают в ВСУ.