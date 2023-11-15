В Селидово в Донецкой области при обстреле разрушен жилой дом

В городе Селидово Донецкой области в результате российского обстрела рухнул подъезд четырёхэтажного жилого дома. Погибла одна жительница, под завалами может находиться ещё один человек. Пятерых жителей дома, в том числе ребёнка, удалось спасти. Два человека пострадали, они доставлены в больницу. Об этом сообщил в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
По данным главы МВД Украины, это был ракетный удар.
Минобороны России пока никак не комментировало обстрел Селидова.
- Россия обстреливает Украину ежедневно. Минобороны утверждает, что наносит удары только по военным целям. Гибель мирных жителей и разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры российская сторона не комментирует. По данным ООН, к концу сентября 2023 года в результате боевых действий погиб 9701 мирный житель, 17 748 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
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