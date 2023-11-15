В Селидово в Донецкой области при обстреле разрушен жилой дом

В городе Селидово Донецкой области в результате российского обстрела рухнул подъезд четырёхэтажного жилого дома. Погибла одна жительница, под завалами может находиться ещё один человек. Пятерых жителей дома, в том числе ребёнка, удалось спасти. Два человека пострадали, они доставлены в больницу. Об этом сообщил в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По данным главы МВД Украины, это был ракетный удар.

Минобороны России пока никак не комментировало обстрел Селидова.