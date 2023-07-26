В Донецкой степи погибал батальон "Алга". Что случилось под Угледаром

"А Донбасс метель замела, И увязли войска в боях, Там, в Донецкой степи, в снегах Погибал батальон "Алга". Погибли под жестоким вражьим огнем. Уходили в бессмертие они. Все ребята, что стали щитом, Из Казани и Бугульмы". Видео со стихотворением "Посвящение батальону "Алга" опубликовал один из его бойцов с позывным "Нельсон" на своей странице во "ВКонтакте". Всего редакции удалось найти три стихотворения, посвященные одному событию, которое произошло с бойцами батальона "Алга" 6 февраля 2023 года. В тот день они почти полностью были разбиты под украинским городом Угледар в Донецкой области. Та битва, судя по количеству поминальных видео в сети и поэтических изысканий, стала поворотной для бойцов из Татарстана, но о том, что именно случилось под Угледаром, информации очень мало. Idel.Реалии впервые рассказывает о самом крупном из более-менее известных поражений России на войне в Украине, участниками которого стали бойцы из республики. Редакция поговорила с непосредственными участниками битвы и другими бойцами из Татарстана. Это – первая часть расследования о битве под Угледаром. Во второй, которая будет опубликована в ближайшие дни, мы расскажем о биографиях погибших и пропавших без вести. Глава 1. Тот самый день "Нужно было выводить людей" Шестого февраля три неполные роты "Алги" отправили на штурм лесопосадки в нескольких километрах от села Егоровка Волновахского района Донецкой области. – Нам на словах сказали, что там будет три укрепа (укрепленный район. – Прим. РС). Надо было занять две лесополосы, но у нас не было артподдержки и артподготовки. Нам сказали, что нужно будет ехать три километра по открытой местности. В итоге мы полтора километра даже не смогли доехать, потому что, как я и сказал, никакой артподдержки не было, – рассказывает Idel.Реалии Ильназ, один из участников тех событий (его имя изменено; он попросил не публиковать его настоящее имя, но редакции удалось подтвердить информацию о его участии в том сражении).

Военный, который подробно рассказал о причинах того сокрушительного поражения, сам получил ранения в тот день. Ильназ уверен, что все должно было происходить иначе: – Пока мы должны были ехать на сближение, все это время должна была идти артподготовка, чтобы противник не мог даже голову поднять. Этого не было. Соответственно, пока мы ехали, начался обстрел. Головной танк сразу же подбили "Джавелином". Бээмпэшки начали объезжать, но подорвались на минах. Бойцы "Алги", проехав только полтора из трех километров до заданной точки, "были вынуждены" высадиться с техники и БМП. Техника, как утверждает Ильназ, уехала, а они – остались в лесополосе. – Поступил приказ окапываться, и вот мы там окопались и лежали. Просто тупо под обстрелом. На протяжении нескольких часов нас обстреливали из минометов, – вспоминает Ильназ. Перед тем как бойцы отправились на штурм, к ним приезжал "человек из корпуса". Он, по словам Ильназа, заявлял, что раз у бойцов есть танки и БМП, то они смогут "шороха навести" на поле боя: – Как оказалось, одна БМП вообще не могла стрелять (пушка была сломана), у другой не было наводчиков (людей, которые могли бы стрелять). В итоге из всех наших БМП только одна могла стрелять. Танки… Один подбили, периодически два еще приезжали и стреляли, но это не артподдержка. Никаких минометов, никакой артиллерии. А остановить ее они должны были только в тот момент, когда мы сблизимся на метров 200–300 с противником. И мы бы тогда могли сделать рывок, зайти в укрепы – блиндажи, окопы – и там уже стрелковым оружием могли бы что-то сделать. Но ничего из этого не было. Мы даже подойти не смогли.

Боец рассказывает, что уже через час стало понятно, что находиться в этой лесопосадке смысла просто нет: "По нам стреляли из минометов, из тяжелых пулеметов и "птичек" (дронов. – Прим. РС) – голову не поднять". – До противника было больше километра, – вспоминает Ильназ. – Все это под шквальным артиллерийским огнем. Там просто никто бы не дошел. Просто лежать тоже не было смысла, нужно было выводить людей. Идти километр под артобстрелом без поддержки было невозможно. Но командование просто запрещало нам это делать. В частности, это делал непосредственно комбат, который, как обычно, кстати говоря, отсутствовал при штурме. По мнению Ильназа, бойцов оставили на поле боя, чтобы намеренно вызвать большие потери: – Это просто хорошее объяснение, почему не удалось занять укреп. Руководству нужно отчитаться наверх, а что тут скажешь уже, если у тебя огромные потери? "Почему не захватили?" – "Ой, потери большие. Нас зашло 120, 25 убитыми, 60 ранеными, поэтому не смогли". – "Ну ладно, молодцы, давайте всем по медальке!"

Ильназ говорит, что "целыми и невредимыми" после штурма смогли выйти только 27 человек из трех неполных рот "Алги": – Ребята уходили уже по темноте. Много пропавших без вести, потому что просто не могли вытащить, без техники это сделать очень сложно. Очень много раненых было. Заходило нас туда при неполные роты, в общей сложности где-то 110–120 человек. Выходило уже вот так примерно: погибших конкретно шестого числа – 25–26 человек, вышло оттуда целых невредимых – 27 человек, насколько я помню. С третьей роты буквально семь человек, по-моему, вышло. С первой роты тоже не так много. Остальные –"трехсотые" (раненые. –Прим. РС) – кто-то легкий, кто-то тяжелый. Около 60 человек. По словам Ильназа, обычно в ротах больше солдат, но в тот день в расположениях остались раненые, "косые и кривые" и те, кто охранял снаряжение и другие вещи. Всех остальных, кто был в состоянии держать оружие, отправили на штурм. "Взяли и отправили туда просто как мясо" – "Алгу" в тот день отправили без разведки. Обычно, конечно, работает разведка, а в тот день их отправили туда без нее. Кроме того, не было поддержки артиллерии. Взяли и отправили туда просто как мясо. Это ошибка офицеров. Многие ребята до сих пор… около 60 человек… там просто забирать нечего, – рассказывает другой "доброволец", Марсель (он просил не указывать свою фамилию. – Прим. РС). Марсель не служит в "Алге", но имел некоторые связи с батальоном и знает оттуда много людей. Мужчина явно боится говорить о случившемся, постоянно пытается сменить тему и просто рассказать, как ведет себя командование и каким образом в итоге обманывают "добровольцев". Марсель – бывший военный, ветеран одной из войн конца прошлого века (какой именно, он также просил не упоминать. – Прим. РС). – У меня с "Алги" много знакомых, они говорят, что сейчас [военное руководство] хочет сделать так, чтобы родители не знали, что случилось. Для этого они просто сделают их пропавшими без вести. Родственники теперь награды, правда, получить не смогут, так как пропавшим без вести их не дают. После того, что случилось 6 февраля, долго не могли забрать тела. А когда взяли эти места… А там уже забирать нечего. Там же животные… все остальное… там уже забирать нечего. Есть и те, кого в тот день взяли в плен, но мы не знаем, кого именно. Но такие точно есть, – говорит он.

Военный уверен: видеозаписей разгрома батальона "Алга" на том поле под Угледаром так много, потому что "украинцы просто прекрасно все знали и даже ждали". – Самое главное, что в тот момент никого из офицеров там не было. Всегда в такие моменты их просто не бывает, – повторяет слова своего "коллеги" Марсель. "Эпическое танковое сражение" Бои под Угледаром и попытки российских военных взять город в январе-феврале 2023 года – это часть наступления ВС РФ, которое они проводили зимой. Однако, как известно, армия России потерпела тогда неудачу. Илья Мощанский, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" в интервью пророссийскому изданию "Украина.ру" 13 февраля 2023 года рассказал, что, по его мнению, случилось под Угледаром.

Мощанский заявил, что российское военное руководство "бережет личный состав и решило дождаться авиации и артиллерии", но "противник оказался достаточно умен и хитер": – Он перебросил с гиблого артемовского направления (речь о Бахмуте. – Прим. РС) под Угледар несколько частей, включая боевые группы первой и третьей танковых бригад, которые сдерживали наше продвижение, а также 56-ю бригаду с батальоном БПЛА, которая тут же накрыла весь район Угледара своим глазом. Еще он подтянул туда 43-ю бригаду тяжелой артиллерии с немецкими самоходками PzH 2000. Это длинная рука НАТО, которая стреляет на 50 км активно-реактивными снарядами. Вот они и начали выкашивать наши боевые порядки в районе дач. Мощанский уверен, что российские власти ждали "хорошей погоды", а украинцы в этот момент заминировали все поля вокруг города. По его данным, Украина 5 и 6 февраля атаковала артиллерией "импровизированный штаб для штурма Угледара" в поселке Кирилловка. – После этого по законам войны нам оставалось либо кратно наращивать группировку для дальнейшей атаки и бить в лоб и по флангам (как-то разминируя минные поля), либо искать другой участок наступления. Мы выбрали первый вариант. Мы подтянули еще три батальона "барсов", в том числе добровольческий отряд "Алга" из Татарстана (он тоже понес потери). И с 7 по 9 февраля при поддержке артиллерии мы продолжали штурм города. Но все эти попытки провалились. Мы попали на минное поле, не могли продолжить движение, а нас обнаружили украинские беспилотники и навели на нас артиллерию. Несколько единиц техники было выведено из строя, – заявил он. Другая версия случившегося довольно подробно описана в статье Эндрю Крамера в The New York Times. Журналист пишет, что "Россия потерпела поражение в эпическом танковом сражении, повторив свои прежние ошибки". Под Угледаром, согласно заявлениям украинских военных и СМИ, произошло "крупнейшее танковое сражение этой войны", – сказано в публикации. "В ходе продолжительного сражения обе стороны, грохоча по грунтовым дорогам и маневрируя среди деревьев, направили в бой танки. Русские наступали колоннами, а украинцы оборонялись, ведя огонь издалека или из укрытий, когда российские колонны попадали в поле их зрения. В итоге Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны: попадание танковых колонн в засады", – писал Крамер.

Он отметил, что украинские беспилотники зафиксировали на видео десятки российских подорванных на минах, подбитых артиллерией и уничтоженных противотанковыми ракетами танков и бронетехнику. Всем этим "теперь усеяны фермерские поля вокруг Угледара". По данным украинской стороны (журналист отдельно отмечает, что эта цифра не может быть подтверждена независимо), Россия потеряла в том бою не менее 130 танков и бронетранспортеров. – Мы изучили дороги, которыми они пользовались, затем притаились и ждали, чтобы атаковать из засады, – цитирует журналист украинского сержанта Артема Книгницкого.

Другой украинский военный, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады ВСУ лейтенант Владислав Баяк заявил, что они "были готовы и знали, что что-то подобное произойдет". Он пояснил, что в ожидании наступления россиян под Угледаром они освобождали грунтовые дороги от мин, "чтобы заманить русских в наступление и не дать танкам развернуться после того, как ловушка будет захлопнута". "По словам лейтенанта Баяка, колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба, и водители в панике пытаются развернуться, выезжая на заминированную обочину дороги. Взорванные машины становятся препятствиями, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, уничтожая еще больше техники и убивая солдат, которые вылезают из выведенных из строя машин. Дальше начинается хаос и взрывы", – приводит слова лейтенанта Баяка журналист Эндрю Крамер. Именно в одну из таких ловушек и попал батальон "Алга". Глава 2. Первые сообщения – А как они погибли? Что, прям весь батальон? – спрашивает под очередным постом с соболезнованиями о гибели солдат батальона "Алга" пользовательница сети. – Нет, не весь. Первые две роты частично, третья рота почти полностью. Попали в засаду, их ждали, – отвечает ей администратор группы "Черный список Бугульма". – Кто-то сдал, – уверенно утверждает пользователь Нияз С. – Не исключено, – отвечает ему администратор группы. – Из всей роты осталось только 11 человек, они попали в засаду, – написала Гузель С. ниже под этим же постом.

О том, что при неудачном штурме под Угледаром погибли бойцы татарстанского батальона "Алга", стало известно утром восьмого февраля. Информация об этом без каких-либо подробностей появилась в паблике "Алга" во "ВКонтакте". В публикации сообщалось, что батальон понес потери 6 февраля, а "данные о погибших уточняются". Позже эту информацию начали публиковать и украинские ресурсы, которые утверждали, что ВС РФ не забрали тела погибших.

В тот же день в паблике батальона во "ВКонтакте" одна из пользовательниц в комментариях заявила, что погибших – 30 человек, при этом неизвестно, сколько военных ранено. Позже этот комментарий был удален. Самое первое сообщение вне Татарстана о случившемся опубликовал пользователь твиттера Tatarigami_UA: "По данным OSINT (открытых источников. – Прим. РС), вероятно 6.02 противник решил использовать так называемый добровольческий батальон "Алга", входящий в состав 72-й бригады из состава третьего армейского корпуса, подтверждая информацию, которую я опубликовал ранее". Он сослался как раз на сообщения в группе "Алга".

Вслед за новостями о гибели российских военных под Угледаром стали появляться фото и видео с места событий. Фотографии публиковал, в частности, канал Moscow calling в телеграме. Видео с кадрами похожей местности размещали также в одном из пабликов Бугульмы, о произошедшем писал старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех Роб Ли. "Idel.Реалии" через несколько дней опубликовали материал о том, что могло произойти с батальоном "Алга" под Угледаром. Однако никакой подробной информации тогда не было. Более того: ни региональные, ни федеральные власти на тот момент не комментировали ситуацию. Чиновники не подтверждали потери, при этом заявлений о "фейках" также не было. 12 февраля появились посты, что бойцов батальона "Алга" наградили орденами за мужество, медалями "За отвагу" и "За боевые отличия" в связи с "отличием при выполнении боевых задач". Позже в соцсетях стали распространяться сообщения, что все это – не более чем попытка сгладить углы. То же самое позднее говорили и бойцы "Алги" в разговоре с корреспондентом "Idel.Реалии". Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) тогда тоже решил не оставаться в стороне и опубликовал сообщения, что он подтверждает большие потери российских военных под Угледаром. Правда, он не указывал, что речь идет именно о татарстанском батальоне – вероятно, потому, что в боях в этом направлении участвует не только "Алга", но и другие подразделения. Стрелков критиковал военное руководство и заявлял, что военачальники, "не поддержав ни нормальным артиллерийским огнем, ни бронетехникой (которую "берегли от мин"), угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем же результатом, что и ранее – то есть безрезультатно". 21 июля 2023 года Мещанский районный суд Москвы отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября. Следствие обвиняет его в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК; лишение свободы на срок до пяти лет).

В первые недели февраля Idel.Реалии фиксировали множество сообщений о погибших российских солдатах под Угледаром, однако на тот момент удалось обнаружить лишь одного уроженца Татарстана из батальона "Алга" – Марата Ахиярова. Спустя четыре месяца в нашем списке 24 имени. 9 февраля украинское издание "Телеграф" опубликовало заметку, в которой цитировало журналиста Дениса Казанского: – Что-то нехорошее приключилось 6 февраля на фронте с татарским батальоном "Алга". Пишут, что в результате неудачной атаки на украинские позиции погибло сразу несколько десятков человек. Точное количество до сих пор неизвестно, так как трупы лежат в полях, их не могут забрать. "Алга" – это батальон из Татарстана. То есть русские командиры специально кинули на убой в заведомо провальную атаку тех, кого не жалко. Бурят, тувинцев, мобиков из Донбасса гнали в мясорубку с самых первых дней, теперь вот погнали на мясо татар. И самое поразительное, что татары на это покорно соглашаются. Казалось бы, зачем татарину ехать и бессмысленно умирать в Украине за идеи упоротых русских нацистов, которые сами презирают татар? А они едут. И умирают. Вместо того, чтобы у себя в Татарстане выходить на улицы и протестовать против этого тупого истребления своего народа, – заявил он. В тот же день в телеграм-канале "Реалист Реальный", который ведет некий Николай – вероятно, бывший военный из Татарстана (он занимает пророссийскую позицию, но часто критикует решения Министерства обороны) – появилось сообщение: "По Алге.. Анонимно.. Бои были не вчера, в понедельник (6 февраля. –​ Прим. РС). Просто до вторника вечера никто ничего не знал, только вечером один из раненых позвонил. Остальные еще долго не выходили на связь, многие до сих пор не знают, что с их родными. Просто траур. Командование – говно, не прикрывали ни артой, ни минометной". Глава 3. Почему все так вышло "Шайтан" В конце марта татарстанское информационное агентство "Татар-Информ" распространило заявление командира батальона "Алга". Его имя не называлось, но, судя по комментариям родственников и бойцов в соцсетях, а также источникам Idel.Реалии, его позывной – "Шайтан". Он сообщил, что решил написать "с целью прояснить сложившуюся ситуацию относительно слухов различного рода".



В первую очередь, это обращение – ответ на ранее распространенное заявление другого наёмника из "Алги" о ситуации после штурма под Угледаром. В нем рядовой солдат обвинил в случившемся командование и разочаровался в том, что ни они, ни республиканские власти так и не извинились перед бойцами и родственниками погибших. Через сутки после этого появился ответ командира "Алги": – Дело в том, что ход СВО не обходится без жертв и потерь как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей. Боевые действия проходят в непростых условиях как физически, так и морально. К сожалению, не обходится без предателей. Предатели – это те люди, которые покинули свои позиции, оставили своих товарищей, убежали и издалека собирали обрывки информации, не владея ситуацией в полном объеме с целью оправдать свое дезертирство, распространяют различного вида негативные слухи, панические настроения, – говорилось в его заявлении.

Он также обвинил тех, кто покинул батальон, в том, что "весь этот негатив лишь усугубляет ситуацию, что близкие, дорогие люди бойцов, которые не сбежали и продолжают сражаться, также подвергаются этому воздействию". Вся эта ситуация, по словам командира "Алги", "приводит лишь к дополнительному напряжению и отвлечению от выполнения поставленных задач". За несколько дней до этого в соцсетях стали распространять открытое обращение некоего Руслана Файзутдинова – бойца "Алги" из 3 роты с позывным "Старик": "Свое обращение хочу начать с прописных истин, которые некоторые офицеры почему-то забыли, снимая с себя ответственность за происходящее, списывая её на войну и своих подчинённых. Так вот напомню. Настоящий русский офицер всегда несёт ответственность за своих бойцов. За победы и поражения, ошибки, за их гибель, за всё. Настал момент, когда молчать уже лично для меня нет никаких сил, да и права не имею. Гибель бойцов батальона "Алга" и "Тимер" (редакция не смогла подтвердить, что бойцы из этого именного батальона принимали участие в тех боях. – Прим. РС) под Угледаром я как непосредственный участник тех событий 6 февраля считаю личной трагедией. Как русский солдат, имеющий достаточный опыт боевых действий, не снимаю и не сниму с себя ответственности за гибель ребят – видимо, сделал не все, что мог, не все, что должен и обязан был сделать. Прошу прощения у родных и близких погибших и раненых". Файзутдинов обвинил военное командование батальонов, бригады и военкомов из Татарстана в том, что за почти два месяца с момента боя под Угледаром они так и не смогли взять на себя ответственность за произошедшее и "элементарно извиниться" перед родными и близкими погибших и раненых. "Это сделаю за вас я. Сделаю за вас, господа офицеры, потому как не снимаю с себя ответственности за произошедшее, просто не имею на это права. То же самое касается и руководства Татарстана – не считаете, что пришло время извиниться? Говорят, совесть мучает того, у кого она есть, остальные живут спокойно. А отсутствие чувства стыда есть первый признак глупости. Моя совесть не дает мне права молчать. Мне стыдно за Вас и Ваше поведение, уважаемые офицеры и чиновники. Еще раз прошу от себя и от лица перечисленных выше офицеров и чиновников прощения у родных и близких погибших и пострадавших, выражаю свои соболезнования. Надеюсь, оставшиеся в живых бойцы наших батальонов, а особенно выжившие бойцы третьей роты батальона "Алга" присоединятся к моему обращению. Еще раз – простите нас", – написал он. Файзутдинов напомнил, что несмотря на развернувшуюся в сети травлю бойцов "Алги", "факт остается фактом – штурмуемые позиции не взяты до сих пор, а штурмовали их после нас целый ряд подразделений, в том числе так называемых элитных, и не взяли". Он также отметил, что их тела, как и тела солдат из Татарстана, до сих пор лежат там. Файзутдинов констатировал: военных сейчас критикуют чиновники и командование, которые так и не извинились и не признали свою вину. "Запомните, господа критикующие – все тайное рано или поздно становится явным и отвечать придется: если не на этом свете, так на том обязательно. Очень жаль, что хитрого ума у вас в избытке, а вот мудрости, которой не бывает без главенства души над хитрым умом, Вы не нажили", – резюмировал солдат. В разговоре с Idel.Реалии боец "Алги" Ильназ чуть подробнее рассказал о ситуации с командиром батальона и тем, как сами солдаты отреагировали на его обращение. Он заявил, что позывной командира – "Шайтан". – А "Шайтан" этот в своем обращении прикрывает свою некомпетентность и некомпетентность комбрига "Севера" (речь о командире 72-й бригады, в которую входит "Алга". – Прим. РС), который отправляет людей на убой: неоднократно, без поддержки и так далее. Я не знаю, какова причина отсутствия поддержки. Может, тот же снарядный голод, как и у "Вагнеров"; может быть, еще что-то. Мое мнение: приказы преступные, потому что командованию приходят свои невыполнимые приказы сверху, но они должны их как-то обосновать. Если нет снарядов – значит, нельзя штурмовать. Это же кровью все бумаги написаны, а в итоге просто: "Ладно, отправим людей, подохнут, так подохнут. Медали получим, вручим посмертно". Что в общем-то и сделали – многим парням посмертно орден "Мужества" дали, – рассказывает Ильназ.

По словам военного, у "Алги" за все это время было только два командира – "Шайтан", а ранее "Курган". Последний осенью прошлого года получил ранение – и его сменили. – Знаю, что "Шайтан" был в башкирском батальоне замполитом или начальником штаба. Бойцы рассказывали, что он и там всегда прятался в тылу, в нескольких километрах. Говорил, что "укропы" объявили за его голову награду, поэтому он там. Но я уверен, что они даже не знают о его существовании. Всегда у него находится какая-то причина, чтобы не участвовать. Зато он регулярно посылает людей на убой без поддержки, без тяжелого вооружения и без разведки. А делает он это, потому что ему приходит приказ от "Севера" (командир 72-й бригады, подполковник Роман Веневитин, уроженец Казани, летом 2023 года именно он был захвачен ЧВК "Вагнер" из-за конфликта между ним и наемниками – Прим.РС), – уточняет Ильназ. Он довольно критически оценивает руководящие навыки "Севера" и "Шайтана", при этом положительно отзывается о предыдущем начальнике – "Кургане": "В отличие от "Шайтана" он всегда со своими парнями, бывал во всех боевых выходах. Сейчас он комбат "Шторма". ​Глава 4. Никто ничего не знает "Реквием" и "Так закаляется сталь" В июне татарстанское издание "БИЗНЕС Online" опубликовало "реквием" по погибшим бойцам "Алги" в битве под Угледаром. Материал вышел 22 июня и основывается в основном на воспоминаниях трех бойцов батальона – "Нельсона", "Мутабора" и "Хана". Они утверждают, что бой шел 4,5 часа (с утра), но при этом большую часть оставшегося времени они отходили от позиций и пытались вызволить раненых и погибших (до 23:00). Издание пишет: еще 4 февраля стало известно, что третью роту батальона отправят на штурм, но в тот день это распоряжение отменили. Однако уже пятого февраля бойцов заставили тренировать штурм – на это они потратили весь день. – Имитировали штурм, запрыгивали и спрыгивали с БМП, физически все измотались. Лишь поздно вечером дошли до расположения в поселок Первомайский. До часу ночи не было известно, что будет завтра, как вдруг нам объявили, что в четыре утра начинаем штурм, – вспоминает "Нельсон" в материале издания. На ту операцию, по его словам, отправили "38 человек из третьей роты на нескольких БМП и танках". Они проехали около ста километров и остановились на двухчасовую заправку. Это, по мнению неназванных в материале бойцов, и стало причиной попадания в засаду: "Скорее всего, кто-то из местных подсказал "своим", что мимо прошла российская колонна". В публикации "БИЗНЕС Online" также указывается, что бойцам обещали поддержку артиллерии, но этого сделано не было. Почему – в статье не говорится. Впрочем, как и о последствиях случившегося. Другой неназванный в тексте боец отмечает: колонна двигалась "на расслабоне", поскольку им заранее сообщили, что часть посадок захвачена морпехами. А потом кто-то открыл огонь. – Думали, все нормально. Я ехал на первой броне, подъехал уже к концу лесополосы. А за нами вся колонна выстроилась вдоль поля – стояли 1,8 тысячи метров в один ряд. Первый танк, тральщик, подорвался на мине. Ему сразу же откинуло трал. Затем в нас полетел [снаряд противотанкового комплекса] Javeline. Вертикально ударил сверху, – вспоминает "Мутабор".

"Нельсон" дополнил его рассказ: – Мы думали, что это наши открыли огонь случайно. Первые минуты мы сидели и ждали команды, что нам делать, но, когда поняли, что все серьезно, спешились. К этому моменту половина состава была ранена. Нас подвела разведка, но главное – не было артподготовки.



Дальше начался бой. Украинские солдаты подбили несколько машин, бойцы "Алги" спешились и стали обороняться. Но уже совсем скоро оказались в ситуации, когда не могли даже поднять головы. Через какое-то время, как уверяют солдаты, им отправили подмогу – вторую роту "Алги". – Ввели в бой резервную роту. Они помогали нам оттаскивать раненых. Мы вызвали нашу "минометку", но, так как наша рота залегла перед вражескими опорниками, мины стали ложиться по нашим ребятам. Передали по рации, чтобы гасили огневые точки врага в дальней лесополосе, тогда уже туда удачно закинули три мины, вражеский обстрел оттуда заткнулся, – вспоминает "Нельсон".