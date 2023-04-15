В Дрездене 15000 человек эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой

В Дрездене полиция потребовала эвакуироваться из домов приблизительно от 15 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщил таблоид Bild.

Взведённая 250-килограммовая бомба американского производства была найдена при строительных работах в западной части города. Она должна быть разминирована на месте. На время работы сапёров жители соседних нескольких кварталов должны были покинуть свои дома. Для них были открыты временные убежища.

Движение в районе было перекрыто, под ограничения попал участок железной дороги. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда и городской общественный транспорт, и отменён утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.