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В Дрездене 15000 человек эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой

Бомбардировки Саксонии, февраль 1945

В Дрездене полиция потребовала эвакуироваться из домов приблизительно от 15 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщил таблоид Bild.

Взведённая 250-килограммовая бомба американского производства была найдена при строительных работах в западной части города. Она должна быть разминирована на месте. На время работы сапёров жители соседних нескольких кварталов должны были покинуть свои дома. Для них были открыты временные убежища.

Движение в районе было перекрыто, под ограничения попал участок железной дороги. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда и городской общественный транспорт, и отменён утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.

  • Старый город Дрездена, считавшийся одним из самых красивых в Европе до середины ХХ века, был практически полностью уничтожен при бомбардировках в феврале 1945 года, во время Второй мировой войны. В результате двухдневного налёта были разрушены до половины городских зданий, погибли около 25 тысяч человек.

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