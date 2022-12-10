В Дрездене вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре

В центре Дрездена в субботу, 10 декабря, вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в торговом центре Altmarktgalerie. К месту происшествия приехала полиция и спецназ, сообщает DW.

Газета Bild пишет, что нападавший открыл огонь по местной радиостанции, после чего уехал на машине в центр города, где забаррикадировался в одной из аптек торгового центра. Сотрудники радиостанции не пострадали – они успели укрыться в безопасном месте и вызвали полицию.

Сообщается, что перед этим подозреваемый мог застрелить 70-летнюю жительницу района Пролис. Дрезденская полиция предполагает, что убийцей был её 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.

Людей из торгового центра и прилегающих территорий эвакуировали. Полиция просить держаться подальше от этого района. Рядом с торговым центром Altmarktgalerie находится рождественский рынок. Сейчас он закрыт.

Новость дополняется