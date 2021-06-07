В ДТП под Петербургом погибла оперная певица Римма Волкова

В ДТП на трассе под Санкт-Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова. Информация о трагедии появилась в официальной группе Музыкальной школы имени Римского-Корсакова во "ВКонтакте". Волковой было 80 лет.

Авария, в которой погибла оперная певица, произошла вечером 6 июня. Столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП также погиб 60-летний мужчина.

Римма Волкова выступала в Мариинском театре более 25 лет. За карьеру она исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано, которые были в репертуаре театра. С 2000 года преподавала сольное пение в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова. В 1995 году ей присвоили звание народной артистки России.