В Дублине после нападения с ножом на детей произошли беспорядки

В столице Ирландии Дублине произошли беспорядки и столкновения с полицией после нападения в центре города в четверг, в результате которого пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения.

Пятилетняя девочка ранена тяжело, врачи борются за её жизнь. Нападавший также получил серьёзные ранения, после того как его попытались остановить прохожие. Также тяжело пострадала женщина. Ещё двое детей получили лёгкие ранения. Точные обстоятельства произошедшего пока не известны.

Полиция первоначально заявила, что нападавший действовал в одиночку и что речь не шла о теракте. Впоследствии, однако, власти заявили, что мотив нападавшего пока не известен, и рассматривается в том числе и версия умышленного нападения террористического характера.

Вечером в четверг в центре города начались столкновения группы агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. Они скандировали антимигрантские лозунги. По ряду сообщений, нападавший - уроженец Алжира, официально, однако, это не подтверждено.

В ходе беспорядков были сожжены полицейский автомобиль и автобус. В полицейских летели камни. Сообщается также о разбитых витринах магазинов и случаях мародёрства. В полиции назвали участников беспорядков хулиганами, придерживающимися крайне правой идеологии.