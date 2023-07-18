В Думе обсудят ответственность за "пропаганду экстремизма"

В Государственную думу России внесён законопроект об уголовной ответственности за "пропаганду и оправдание идеологии экстремизма". Он должен внести изменения в уголовную статью о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". Об этом сообщил в своём телеграм-канале один из соавторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.
В законопроекте пропагандой экстремизма называется "распространение информации, направленной на формирование у человека идеологии экстремизма, убежденности в её привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности". А оправданием экстремизма называются "публичные заявления о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".
По словам Пискарёва, законопроект – это "реакция на пропаганду массшутинга". Он заявил, что оправдание и попытка представить "модными" массовые убийства в молодежной среде – крайне опасная тенденция.
Сейчас статья о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" предусматривает наказание лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 300 тысяч рублей.
- В России в последние годы участились случаи "шутингов" в учебных заведениях, совершенных, в том числе, и поклонниками "Колумбайна". Так, в сентябре прошлого года в ижевской средней школе №88 выпускник этого учебного заведения Артём Казанцев устроил стрельбу из двух пистолетов, убив пятнадцать человек. СМИ сообщали, что к оружию были привязаны самодельные брелоки со словами Сolumbine, Eric и Dilan. За год до этого 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. Погибли шесть человек. В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек.
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