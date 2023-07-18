В Думе обсудят ответственность за "пропаганду экстремизма"

В Государственную думу России внесён законопроект об уголовной ответственности за "пропаганду и оправдание идеологии экстремизма". Он должен внести изменения в уголовную статью о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". Об этом сообщил в своём телеграм-канале один из соавторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.

В законопроекте пропагандой экстремизма называется "распространение информации, направленной на формирование у человека идеологии экстремизма, убежденности в её привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности". А оправданием экстремизма называются "публичные заявления о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".

По словам Пискарёва, законопроект – это "реакция на пропаганду массшутинга". Он заявил, что оправдание и попытка представить "модными" массовые убийства в молодежной среде – крайне опасная тенденция.

Сейчас статья о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" предусматривает наказание лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 300 тысяч рублей.