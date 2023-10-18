В Думу внесен проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

В Государственную думу внесён законопроект о наказании иностранцев за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по возбуждённым за рубежом уголовным делам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект касается должностных лиц иностранных государств и международных организаций, в которых Россия не участвует.

Как пояснил Пискарев, под незаконными следственными действиями имеется в виду сбор доказательств, очные или дистанционные допросы российских граждан, а также “получение от них образцов для экспертиз, к примеру отпечатков пальцев, генетического материала, и попытки "выманить россиян для последующего ареста за рубеж”. Эти действия представляют угрозу для безопасности России и её граждан, “поэтому должны стать уголовно наказуемыми“. Инициатива, по словам Пискарёва, направлена на защиту суверенитета России и призвана защитить граждан "от провокаций спецслужб недружественных государств".

Депутаты предлагают наказывать за незаконные следственные действия лишением свободы на срок до пяти лет.

В декабре 2006 года сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда более трёх часов допрашивали предпринимателя Андрея Лугового по "делу Литвиненко". Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей.

Позже в ходе британского расследования было установлено, что Литвиненко был отравлен полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, действовавшие, вероятно, по указанию Кремля. Москва отрицала эти обвинения.