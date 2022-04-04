В Думу внесли закон о лишении свободы за исполнение западных санкций

В Госдуму внесён законопроект об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. В случае принятия документа, нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Уголовное дело может быть возбуждено за отказ работать с российскими компаниями и банками, попавшими под западные ограничительные меры.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявил, что ряд российских компаний отказываются работать с банками и предприятиями, которые попали под санкции, из-за того, что боятся также под них попасть. "Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы и предлагаем внести поправки в уголовный кодекс", - пояснил чиновник.

Ещё один автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщил в понедельник, что Верховный суд РФ уже поддержал инициативу.