В Думу внесён проект об освобождении осуждённых участников войны

Главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также депутат Ирина Панькина внесли в Думу законопроект, в котором содержится предложение освобождать от уголовной ответственности участников войны против Украины, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Документ опубликован на сайте Госдумы.



В нём говорится, что мобилизованные или те, кто заключил контракт с Минобороны, будут освобождаться от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или награждения государственной наградой. На тех же основаниях с участников войны предлагается снимать судимость. Закон предлагается распространить в том числе на осуждённых, приговоры которым вступили в силу со дня принятия закона.



В пояснительной записке к документу говорится, что правовой механизм освобождения от ответственности "будет способствовать достижению целей наказания" и "обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил", - сообщает "Дождь".

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил возможность призыва в армию по контракту в период мобилизации граждан с судимостью. Новый законопроект определяет механизм снятия этой судимости. Клишас и Крашенинников, как правило, вносят в Госдуму законопроекты, одобренные Кремлём. В апреле в Думу уже вносился законопроект, разрешающий судам, прокурорам и следователям закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, если обвиняемые выразили готовность пройти службу в "воинских формированиях". Документ, внесённый Законодательным собранием Челябинской области, однако рассмотрен не был.

Вербовать заключённых на войну летом прошлого года начала ЧВК "Вагнер". По признанию её главы Евгения Пригожина, около 10 тысяч заключённых погибли под Бахмутом. По истечении шести месяцев контракта бывшие заключённые получали освобождение - по всей видимости, помилование закрытыми указами президента. Законопроект, очевидно, призван узаконить подобную практику, однако уже применительно к Минобороны, а не к ЧВК "Вагнер". При этом в ЧВК вербовали и осуждённых за тяжкие преступления, а освободиться заключённые, завербованные в "Вагнер", могли уже через полгода. Уволиться же с военной службы до завершения мобилизации (а указ о ней продолжает действовать) практически невозможно.